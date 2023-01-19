Soçi kentinden 3 gün önce hareket eden ve dün şiddetli rüzgarda usturmaçalara çarpması nedeniyle limana demirleyemeyen Panama bandralı gemide dalgıçlar tarafından hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

Açıkta bekleyen ve 385 Rus turist ile 283 personel taşıyan gemi, etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle römorkör desteğiyle limana demirleyebildi.

Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Recai Çakır da liman bölgesinde çalışmaları takip etti.

Bu arada işlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

İlçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için gemiden ayrılan turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçirdi.

Geminin akşam saatlerinde Ordu'ya gitmek üzere hareket etmesinin beklendiği belirtildi.

Rusya'dan yola çıkan ve İstanbul üzerinden Amasra'ya gelen yolcu gemisi, dün saatte 40 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle limandaki usturmaçalara çarpmış, limana demirleyemeyen ve açıkta bekleyen gemide hasar tespit çalışması başlatılmıştı.