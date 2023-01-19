Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıyı Ege için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kıyı Ege'de yarın sabahtan itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.
Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Ege Bölgesi Sağanak Yağış Meteoroloji
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