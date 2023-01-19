Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.