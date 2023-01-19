Gaziosmanpaşa Küçükköy'de aynı yerde aynı yöntemle birçok taksiciyi dolandırdı.

Oturduğu mahallede evine yakın bir noktaya taksiyle gelen kişi, üzerinde para olmadığını söyleyip, "evden para alıp geleceğim" bahanesiyle araçtan iniyor.

Taksiciler araçta beklerken dolandırıcı, ziline basar gibi yaptığı binanın yanındaki aradan eğilerek kaçıyor.

Dolandırıcının bu yöntemi güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

"Güvenip araçtan inmedim, kaçtı"

23 yıllık taksici Ahmet Vural, dolandırılan taksicilerden biri.

Uygulama üzerinden yolcu aldığını söyleyen Vural, "Gideceği yeri uygulama üzerinden önceden belirttiği için ödeyeceği ortalama ücret öncesinden gözüküyordu. Ortalama 40 lira gözüküyordu. İlk yolcu daha sonra araca iki arkadaşını daha aldı. Adrese götürünce bu sefer başka yere gitmek istediklerini söylediler. Sonra kaçmak için bahane aradıkların fark ettim. İlk ikisi farklı bir mahallede indi son kişi araçta kaldı. O da bana, 'Evden para alıp geleceğim' dedi. Evi diye bahsettiği binanın önüne gidince ben zile bastığını sandım aslında basmıyormuş, basıyor gibi yapmış. Kendi oturduğum mahalleye getirdiğim için komşumun binası önünde inince güvendim ama kaçtı gitti. Yolculuk sonunda ödemesi gereken ücret 110 lira olmuştu. Ben parayı beklerken aracımın plakasını tanıyan komşumun dikkatini çekmiş, güvenlik kamerasında yolcunun kaçtığını görmüş balkondan bana müşteri kaçtığını söyledi" diye konuştu.

"Paraları ceplerinde kalsın diye yapıyorlar"

Taksicileri dolandıran kişiyi tanıdığını belirten mahalle sakini Fatih Aslan ise, "Fırat isimli birisi arkadaşımız olur. Ailesi yok gariban birisi. Uyuşturucu bağımlısı kendisi, arka sokakta oturuyor. Hep yaptıkları şey bu. Yemek, sigara paraları ceplerinde kalsın diye böyle yapıyorlar" dedi.

"Biz bu duruma 'çift kapı' diyoruz"

Taksiciler de benzer şekilde dolandırıcılıkla çok defa karşılaştıklarını söylüyor.

25 yıldır taksicilik yaptığını belirten Gökhan Demirtaş "Bu duruma biz 'çift kapı' adını veriyoruz. Binanın öbür tarafından kaçıp ücreti vermemeler, uyuşturucu tezgahı içerisine düşmemiz gibi şeyler oluyor. Gündüz girilemeyecek sokaklara geceleri taksiciler giriyor. Canımızı ellemesin ama neyimiz varsa alsın gitsinler. Hem lüks istiyorlar hem de paraları yok" dedi.

Bir başka taksici ise, "Bu durumla çok karşılaşıyoruz. Telefonumda çok fazla borçlu müşteri var. İrtibat sağladıklarımız olduğu gibi sağlayamadıklarımız da var. Görüntüleri izlerken güldük, ne yapabiliriz? Neler yaşıyoruz anlatsak ansiklopedi olur" şeklinde konuştu.