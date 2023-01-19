Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir tırın kamyonet ve Karayolları aracına çarpmasıyla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Batuhan Aslan yönetimindeki kamyonet, uluslararası D-100 kara yolu Akbük köyü mevkiinde arıza yaptı.
Aynı yönde ilerleyen Karayollarına ait araçtakiler de yol kenarında durarak Aslan'a yardım etmek istedi.
Bu esnada arkadan gelen S.B.'nin kullandığı tır, kamyonet ile Karayolları aracına çaptı.
Kazada kamyonetteki sürücü Aslan ve Gökhan Ali Usta ile Karayolları aracındaki personel Murat Çelik yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Tosya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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