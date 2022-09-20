Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yola fırlayan lastik trafiği tehlikeye attı
İstanbul Beylikdüzü’nde bir araçtan düştüğü düşünülen lastik trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
E-5 kara yolu Beylikdüzü mevkiinde bir aracın yedeği olduğu düşünülen lastik bir anda yola çıktı.
Lastik kontrolsüz bir şekilde yolda seyretti. Trafiğin tehlikeye düştüğü o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Lastiğin yol kenarında durmasıyla trafik ise normal seyrine devam etti.
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