Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Gümüşhane ve Bayburt çevresinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'da da güney yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde olması bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.