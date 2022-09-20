Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sultangazi'de bir binada kombi patladı
[Fotograf: AA]
Sultangazi'de 4 katlı binanın 3. katındaki dairenin balkonunda bulunan kombi bomba gibi patladı. Kombinin patlaması ile evin her yerini alev saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
75. Yıl Mahallesi 1256. Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katındaki dairenin balkonunda bulunan kombide bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
Bursa'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz