İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Kaş'ın 100 mili mesafesinde (180 km) Türk arama kurtarma sahasında 283 düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin yardım çağrısı olduğu bilgisinin alındığı aktarıldı.

Olay yerine yakındaki bir ticari gemi sevk edildi. 4 Sahil Güvenlik botu da görevlendirildi.

Yardım çağrısı yapan tekne İHA ile tespit edildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde bölgede seyir halinde bulunan 1 fırkateyn ve 1 korvetin de sevk edilmesi sağlandı.

1 insansız hava aracı (İHA) ile de yardım çağrısı yapan tekne yeri tespit edildi.

Kadın ve çocukların da olduğu göçmenler tekneden kurtarıldı

Arama-kurtarma faaliyetleri sonucu, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu teknedeki 283 düzensiz göçmen olay mahalline yönlendirilen ticari gemiye alındı.

Göçmenlerin bulunduğu ticari gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı botları refakatinde Antalya'ya yönlendirildi.