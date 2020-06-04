Kaza, saat 13.00 sıralarında Zonguldak- İstanbul karayolunun Değirmenağzı 2'nci Tüneli'nde meydana geldi.

İddiaya göre Hasan Barutçu yolda gördüğü bir kişiye kişiye kent merkezine nasıl gidebileceğini sordu.

Ters şeride girdi

Tarif edilen yolu yanlış anlayan Barutçu, ters şeride girdi. Hasan Barutçu yönetimindeki otomobil, Veysel Haktan Özaçmak yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Hasan Barutçu ile yanındaki Neriman Bolat ve diğer aracın sürücüsü Veysel Haktan Özaçmak yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.