Samsun Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çalışan işçi, sabah erken saatlerde yol kenarında çok sayıda ayakkabı olduğunu fark etti.

Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ile zabıta ekipleri yönlendirildi.

Yol kenarında yaklaşık 200 çift kadın ve erkek ayakkabısı bulunduğunu belirleyen ekipler, ayakkabıları incelemeye aldı.

Ayakkabılar, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince poşetlere konularak götürüldü.

Polis, ayakkabıları atan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA