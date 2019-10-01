Türkiye
Yol kenarında 200 çift ayakkabı bulundu01 Ekim 2019 Salı 11:15 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 11:22
Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarına atılmış yaklaşık 200 çift ayakkabı bulundu.
Samsun Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çalışan işçi, sabah erken saatlerde yol kenarında çok sayıda ayakkabı olduğunu fark etti.
Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ile zabıta ekipleri yönlendirildi.
Yol kenarında yaklaşık 200 çift kadın ve erkek ayakkabısı bulunduğunu belirleyen ekipler, ayakkabıları incelemeye aldı.
Ayakkabılar, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince poşetlere konularak götürüldü.
Polis, ayakkabıları atan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler: zabıta Samsun Organize Sanayi polis ayakkabı