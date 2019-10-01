Cevizdalı katliamı kurbanları unutulmadı01 Ekim 2019 Salı 11:09 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 11:19
Bitlis Şehit Aileleri Derneği üyeleri, terör örgütü PKK'nın 1 Ekim 1992'de merkeze bağlı Cevizdalı Köyünde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 30 sivili katlettiği saldırıyı kınadı.
Bitlis Şehit Aileleri Derneği Başkanı Aytürk Uslu, 27 yıl önce terör örgütü PKK tarafından Cevizdalı'nda birçok kadın, çocuk ve erkeğin hunharca katledildiğini söyledi.
Bu insanlık dışı saldırıyı bir kez daha nefretle kınadıklarını belirten Uslu, "Bu tür olayların tekrar etmemesi için milletimizin her zamankinden çok birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacı var. Her türlü terör örgütleri ile iç ve dış destekçilerini şiddetle kınıyoruz. Şehit vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.
Terörle mücadele konusunda devletin yanında olduklarını dile getiren Uslu, "Devletimizin yaptığı operasyonlarla PKK'nın artık tükenmek üzere olduğunu görüyoruz. Devletimizin terörü bitireceğine inanıyoruz. Kaçacak delik arıyorlar. Devletimiz o kaçtıkları delikten onları çıkarıp etkisiz hale getiriyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA