Bitlis Şehit Aileleri Derneği Başkanı Aytürk Uslu, 27 yıl önce terör örgütü PKK tarafından Cevizdalı'nda birçok kadın, çocuk ve erkeğin hunharca katledildiğini söyledi.

Bu insanlık dışı saldırıyı bir kez daha nefretle kınadıklarını belirten Uslu, "Bu tür olayların tekrar etmemesi için milletimizin her zamankinden çok birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacı var. Her türlü terör örgütleri ile iç ve dış destekçilerini şiddetle kınıyoruz. Şehit vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Terörle mücadele konusunda devletin yanında olduklarını dile getiren Uslu, "Devletimizin yaptığı operasyonlarla PKK'nın artık tükenmek üzere olduğunu görüyoruz. Devletimizin terörü bitireceğine inanıyoruz. Kaçacak delik arıyorlar. Devletimiz o kaçtıkları delikten onları çıkarıp etkisiz hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA