Türkiye
Sonbahar ve kış operasyonları bugün başlıyor01 Ekim 2019 Salı 10:52 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 11:01
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Törende konuşan Bakan Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar, etkisiz hale getirdiğimiz üst düzey terörist sayısı 108'dir." dedi.
Soylu sözlerini şöyle sürdürdü;
Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz.
Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi.
Ayrıntılar gelecek...