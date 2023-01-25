Temizlik konusu üzerine birçok çalışma ve farkındalık oluşturan uygulamalar yapan İnegöl Belediyesi, çevreyi kirleten kişileri de cezasız bırakmıyor.

Eski Karacakaya köyünde yol kenarına moloz atıldığı şikayeti üzerine İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri kişileri yakalayarak attıkları molozları aynı şekilde geri toplattı.

"Hem geri topladınız hem de üstüne ceza ödeyeceksiniz"

Başkan Taban, konuyla alakalı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımında, "30 çuval molozu 153'ü arayarak 105 liraya aldırmak varken doğaya atmak hiç yakışmamış. Hem geri topladınız hem de üstüne ceza ödeyeceksiniz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan çevreyi kirleten kişilere İnegöl Belediyesi Encümen Kurulu tarafından Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince gerekli cezai işlemin uygulanacağı öğrenildi.