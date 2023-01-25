Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
[Fotograf: AA]
Mersin'de silah ticareti ve kaçakçılığı yapanlara operasyon düzenlendi. Durdurulan otomobilde çok sayıda silah, silah malzemesi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığı yapanlar operasyon düzenledi. Bir araç, istihbarat doğrultusunda yakın takibe alındı.
Kiralık olduğu tespit edilen otomobil, otoban uygulama noktası gişelerinde durduruldu.
Otomobilde 39 tabanca, çok sayıda mermi ve silah malzemesiyle bir miktar para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 şüpheli de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Mersin Silah Kaçakçılığı
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