Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığı yapanlar operasyon düzenledi. Bir araç, istihbarat doğrultusunda yakın takibe alındı.

Kiralık olduğu tespit edilen otomobil, otoban uygulama noktası gişelerinde durduruldu.

Otomobilde 39 tabanca, çok sayıda mermi ve silah malzemesiyle bir miktar para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 şüpheli de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.