Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da yol kavgası: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki araç sürücüsü arasında yaşanan yol verme kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı.
Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde otomobil sürücüleri İ.K. ile A.U. arasında yol vermeme nedeniyle tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen olayda İ.K., tartıştığı sürücü A.U. ile yanındaki B.A. ve M.O.'yu bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan İ.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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