Savcılık tarafından, "kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle yağma" suçundan geçen yıl 2 Aralık'ta tutuklanan sanık A.D. ve tutuksuz M.Y. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık A.D'nin olay günü, Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde işe giden Leyla A'nın sokakta yürüdüğü sırada yüzü maskeli bir şekilde yanına yaklaştığı ve ağzını kapattığı kadının içinde 2 bin lira ile 2 çeyrek altının bulunduğu çantasını alıp olay yerinden kaçtığı anlatıldı.

Sanık A.D'nin gasbettiği çantayı, evine gittiği arkadaşı M.Y'ye teslim ettiği anlatılan iddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği dikkate alınarak üzerlerine atılı "kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle yağma" suçundan 15'er yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

"Beni sürüklediği esnada sağ elimden ve sağ ayağımdan yaralandım"

İddianamede, sanıktan şikayetçi olan Leyla A'nın "Olay günü işe gitmek için evden tek başıma ayrıldım. Sokakta arkamdan bana doğru yaklaşan bir kişiyi fark ettim. Bu kişi birden ağzımı kapatarak çantamı çekiştirmeye başladı. Yere düştüğüm halde beni sürükleyerek çantamı zorla aldı. Çantamda 2 bin lira ile 2 çeyrek altınım bulunuyordu. Beni sürüklediği esnada sağ elimden ve sağ ayağımdan yaralandım. Bu kişiden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." beyanında bulunduğu bildirildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık A.D. ile tutuksuz M.Y'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.