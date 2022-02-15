Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yoğun kar nedeniyle 14 yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle 14 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Sivas
Sivas'ta kar ve tipi dolayısıyla 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.
Etiketler: Sivas Kar Yağışı
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