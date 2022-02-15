Yenidoğan Mahallesi Erciyes Sokak'taki 3 katlı gıda imalathanesinin 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangının söndürüldüğünü söyledi.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmadığını belirten Şenel, yangına ilişkin incelemenin sürdüğünü kaydetti.