Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yoğun kar 89 yolu ulaşıma kapattı
Kar yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor. Ardahan, Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 89 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ardahan'da iki gündür etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle il merkezine bağlı 6, Göle'de 4, Hanak'ta 26 ve Posof'ta 48 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Kapanan köy yollarında il ve ilçe özel idare ekiplerince çalışma yapılıyor.
Erzurum'da 4 ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1 köy yolu ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.
Belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Ardahan Erzurum Kars Kar Yağışı
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