Ardahan'da iki gündür etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle il merkezine bağlı 6, Göle'de 4, Hanak'ta 26 ve Posof'ta 48 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarında il ve ilçe özel idare ekiplerince çalışma yapılıyor.

Erzurum'da 4 ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1 köy yolu ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.