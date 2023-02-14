"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından devam eden artçı sarsıntılarda kentte 3 binanın yıkıldığı yönünde asılsız paylaşım yaptığı belirlenen Hayati Sedef, polislerce gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlının, çıkarıldığı hakimlikçe "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı.