Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da asılsız "bina çöktü" paylaşımı yapan 1 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından artçı depremler nedeniyle binaların yıkıldığına yönelik asılsız paylaşımlar yapan kişi tutuklandı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından devam eden artçı sarsıntılarda kentte 3 binanın yıkıldığı yönünde asılsız paylaşım yaptığı belirlenen Hayati Sedef, polislerce gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlının, çıkarıldığı hakimlikçe "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı.
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