Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da yıkımına başlanan 9 katlı bina çöktü
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ağır hasar gören 9 katlı bina yıkımı sürerken çöktü.
Merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Altın Kaya Apartmanı'nın bazı bölümleri 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.
Depremlerin ardından boşaltılan binanın çökme riskinin bulunması nedeniyle çevresinde güvenlik önlemi alındı, kara yolu trafiğe kapatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yanındaki iki binanın da tedbir amacıyla boşaltılmasının ardından iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde hasarlı binanın yıkımına başlandı.
[Fotoğraf: AA]
Yıkımı süren bina bir süre sonra çöktü.
İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Deprem Diyarbakır
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