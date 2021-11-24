Eskişehir'de emekli öğretmen Mevlüt Bilici, 7 Kasım'da koronavirüse yakalandı.

Hemşireler yoğun bakımda tedavi gören Bilici'ye Öğretmenler Günü'nde sürpriz yaptı, yatağında çiçek verdi.

"Tek doz aşı koruyucu değil"

Bilici'nin tek doz Sinovac aşılı olduğunu söyleyen hemşire, `Bugünkü ziyaretimiz hastamızın moralinin yükselmesi açısından da son derece anlamlı oldu. Hastamız bize 7 Kasım'da başvurdu. Yaklaşık 3 gün solunum cihazına bağlı olarak takip ettik sonrasında kendisinin de gösterdiği gayret sayesinde oksijen maskesi ile takip etmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi pandemi süreci halen devam ediyor. Aşılanma sürecinin tamamlanması çok önemli. Hastamızın tek doz Sinovac aşısı vardı. Delta varyantlı şu an ve pozitifliği devam ediyor. Tek doz aşının koruyuculuğunun olmadığını zaten belirttik. Lütfen herkes aşı dozlarını tamamlasın` dedi.

Çocuklarının da öğretmen olduğunu belirten Mevlüt Bilici ise hemşirelere kendisine verdikleri moral için teşekkür ederek, `Öncelikle başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, görev başında şehit olmuş bütün öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum, nice 24 Kasım'lara` dedi.