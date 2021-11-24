Arnavutköy Cemal Reşit Rey İlkokulu öğretmenlerinden Adem Altıntaş geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Altıntaş'ı öğrencileri, Öğretmenler Gününde unutmadı.

Hastane bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, bazı veliler ile okul Müdürü Hakan Çifçi de katıldı. Öğrenciler, "Öğretmenim geçmiş olsun, öğretmenler günününüz kutlu olsun" pankartı açarak, öğretmenlerini kutladılar.

El sallayarak karşılık verdi

Tedavi gören öğretmenlerine sevgi gösterisinde bulunarak moral veren öğrenciler, cep telefonuyla görüntülü konuştukları öğretmenlerini özlediklerini dile getirdiler.

Öğretmenleri, öğrencilerinin sürprizine hastanedeki odasından el sallayarak karşılık verdi.