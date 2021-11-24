Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Çinli Wei Liu hastaneye kaldırıldı.
Güzelleştirme Parkı'nda dün gece yürüyen Wei Liu, yanına yaklaşan M.A.'nın henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı saldırısında uğradı.
Karnından bıçaklanan Liu, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada şüpheli M.A.'yı yakaladı.
"Sigara istedim, vermeyince bıçakladım"
Gözaltına alınan M.A.'nın ifadesinde, Liu'dan sigara istediğini, "Hayır" yanıtı alınca şahsı bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirilen Çinli Wei Liu'nun kentte mermercilik sektöründe çalıştığı belirtildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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