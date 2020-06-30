Haber Giriş: Kaynak: AA
YKS'ye giderken yanlış otobüse binen öğrencileri şoför kurtardı
Sakarya'da hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giden iki kişi, yanlış otobüse bindiğini fark edince, şoför tarafından güzergah değiştirilerek sınava yetiştirildi. O anlar araç kamerasına yansıdı.
Sınav merkezine gitmek için Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki durağa giden iki öğrenci, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait otobüse bindi.
Bir süre sonra yanlış otobüse bindiklerini fark eden öğrenciler, durumu şoför İbrahim Aydemir'e iletti. Ulaşım Dairesi Amirliğine konuyu aktaran Aydemir, araçtaki yolcuları indirerek güzergah dışına çıktı.
Serdivan ilçesindeki okula öğrencileri yetiştiren Aydemir'in çabası, araç kamerasınca kaydedildi.
Kamera görüntüleri, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından "Biz elimizden geleni yaptık. İnşallah sınavınız başarılı geçmiştir." notuyla paylaşıldı.
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