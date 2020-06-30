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Kocaeli'nde işçi servisiyle kamyon çarpıştı: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de işçi servisiyle kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası mevkisinde işçi servisi olduğu belirtilen minibüsle kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: kuzey marmara otoyolu İzmit kaza işçi servisi kazaSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 16:52
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