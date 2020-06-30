Haber Giriş: Kaynak: DHA
Alkollü sürücünün ehliyetine 2070'e kadar el konuldu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen, 9'uncu kez alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan sürücü D.E.’nin ehliyetine, 50 yıl süreyle el konuldu.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Mahallesi’nde, bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Yapılan kontrolde, sürücü D.E.’nin alkollü olduğu belirlendi. 9’uncu kez alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı saptanan D.E.'nin ehliyetine, 2070 yılına kadar el konuldu.
93 yaşına kadar araç kullanamayacak olan sürücüye ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 6 bin 147 TL ceza uygulandı. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.
Etiketler: ehliyet alkollü sürücüSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 16:53
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