Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Mahallesi’nde, bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan kontrolde, sürücü D.E.’nin alkollü olduğu belirlendi. 9’uncu kez alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı saptanan D.E.'nin ehliyetine, 2070 yılına kadar el konuldu.

93 yaşına kadar araç kullanamayacak olan sürücüye ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 6 bin 147 TL ceza uygulandı. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.