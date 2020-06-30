Sındırgı ilçesinde Pürsünler Mahallesi'nde, iki geyik böceğini gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesinin ardından dişi ve erkek olduğu belirlenen geyik böcekleri Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve sosyal medyada çeşitli hayvan videoları çeken 12 yaşındaki Mehmet Kanur tarafından doğaya salındı.

[Fotoğraf: AA]

Mehmet Kanur, yaptığı konuşmada, geyik böceklerine nadir rastlandığını ve doğaya salmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da böceklere birkaç gün makam odasında baktığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Yavaş, Mehmet Kanur'la beraber bugün geyik böceklerini doğaya saldıklarını anlatarak, "En uygun olduğu ortamda yaşaması bizim en büyük arzumuzdur. Doğal şehir Sındırgı'ya da yakışan da budur" dedi.