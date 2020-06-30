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Adana'da yardım kolisi taşıyan kamyonet çalındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım kolilerini taşıyan Yüreğir Belediyesine ait kamyonet çalındı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Balkan'ın kullandığı Yüreğir Belediyesi'ne ait kamyonetin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde park edildikten sonra çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler yerini GPS ile belirledikleri kamyoneti Asri Mezarlık karşısında terk edilmiş halde buldu.
Kapıları açık bırakılan araçtan, 17 yardım kolisinin çalındığı belirlendi.
Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Yüreğir Belediyesi kamyonet hırsızlığıSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 16:53
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