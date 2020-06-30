Haber Giriş: Kaynak: İHA
Yanarak direkten düşen kargalar, tarlayı tutuşturdu
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde elektrik direğine konan kargalar, tellere temas edince yanarak yere düştü ve ekili tarlada yangına sebep oldu. Yangın, vatandaşların anında müdahalesiyle söndürüldü.
Yazır Mahallesi'nde elektrik direğine konan kargalar tellere temas etikten sonra, yanarak yere düştü.
Düştükleri yerde kuru otları tutuşturan kargalar yangına sebep oldu.
Çevredeki vatandaşlar elektrik direğinden gelen sesten sonra tarlaların yandığını fark etti.
Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle daha fazla alana sıçramadan söndürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
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