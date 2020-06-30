Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da Spil Dağı eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Merkez Şehzadeler ilçesi Dere Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz ve yangın müdahale personeli sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Spil Dağı eteklerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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