Yıkımı yapılan binadan kopan molozlar arkadaki apartmana zarar verdi

Şirinevler Mahallesi Hasan Tahsin Sokak'ta bulunan ve riskli olduğu için yıkımı yapılan 7 katlı binada yürütülen çalışmalar sırasında kopan bazı moloz parçaları, arka cephedeki apartmana çarptı.

Apartmanın 3, 4 ve 5'inci katlarının bulunduğu dış cephesinde hasar oluşurken, bazı dairelerin de camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve Bahçelievler Belediyesine bağlı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Yıkımı devam eden binada düşme riski bulunan kolon parçalarının öncelikle alınmasına karar verildi. Hasar gören apartmanın sakinleri, bu çalışma tamamlanana kadar binadan tedbir amaçlı tahliye edildi.