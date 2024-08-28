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Türkiye
TRT Haber 28.08.2024 18:37

Bakan Güler ve Göktaş Yüksekova'da vatandaşla buluştu

Hakkâri’de bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yüksekova sokaklarında dolaşarak vatandaşla bir araya geldi ve esnafı ziyaret etti.

Hakkâri’de bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari Yüksekova sokaklarında dolaşarak vatandaşla bir araya geldi ve esnafı ziyaret etti. 

İki bakan kentteki ziyaretler sırasında Yüksekova Gençlik Merkezine giderek gençlerle buluştu. Bakanlar, Gençlik Merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek gençlerle sohbet etti.

 

Bakan Güler ile Bakan Göktaş, Yüksekova’da esnaf ziyaretinin yanı sıra Gençlik Merkezini de ziyaret ederek gençlerin sanat, kültür, teknoloji ve spor gibi alanlarda yaptığı çalışmaları yerinde gördü.

Gençlerle sohbet eden bakanlar ve beraberlerindeki heyet, gençlerin başarılı çalışmalarını alkışladı.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hakkari Mahinur Özdemir Göktaş Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
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