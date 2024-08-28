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Türkiye
TRT Haber 28.08.2024 18:27

Başörtülü öğrenciye ayrımcılık hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Tunç, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başörtülü öğrenciye ayrımcılık
Başörtülü öğrenciye ayrımcılık

Tunç sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmek 28 Şubat zihniyetidir. Bu zihniyet eski Türkiye’de kalmıştır.

Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde din ve vicdan özgürlüğüne sığmayan bu ayrımcı yaklaşım asla kabul edilemez.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" 

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Ayrımcılık Başörtüsü Yılmaz Tunç
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