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Türkiye
TRT Haber 27.08.2024 16:31

Başörtülü öğrenciye ayrımcılık

Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek, İstanbul'da düzenlenecek Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak istedi. Ancak başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğradı. Çiçek, başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.

Dilara Çiçek, Biruni Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisi. İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresinde görev almak istedi. Arkadaşlarıyla birlikte başvuruda bulundu. Ancak 28 Şubat döneminde yaşanan uygulamayla karşı karşıya kaldı.

Çiçek'e tesettürü nedeniyle kongrede görev alamayacağı söylendi. Kendisine uygulanan ayrımcılığa tepki gösterdi. Yaşadıklarını Türk Diş Hekimleri Birliği'ne de taşıdı.

Çiçek, "Çok şaşırdım böyle bir şey olmasına. Çünkü 2024 yılındayız. Yani ben sonuç olarak üniversite sına yüksek bir puan alarak güzel bir bölüme yerleştim. Yani böyle bir şeyin olması bu yıl da gerçekten çok şaşırtıcı. Aradım, arkadaşıma geri dönüş yapmışsınız. Bana bir geri dönüş olmadı. Bir sıkıntı mı var? Ya da unuttunuz mu? 'Bir bakayım hemen dosyanıza' dedi. Dosyayı buldu. 'Tesettürlü çalışan istemiyor' diye bir cümle kurdu" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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