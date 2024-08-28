SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında prova uçuşu

SOLOTÜRK pilotları, Yenikapı semalarında prova uçuşu kapsamında çeşitli manevralar yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren uçuşu ilgiyle takip eden birçok kişi o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yıllardır fotoğraf makinesiyle SOLOTÜRK'ün uçuşlarını çekmeye çalıştığını söyleyen Sercan Aykut Birden, "Bunun için bütün işlerimi bıraktım buraya geldim. Gösteri harikaydı. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları bu alanda bir numara." dedi.

Her seferinde SOLOTÜRK uçuşlarını ilk defa izlemiş gibi heyecanlandırdığını belirten Semih Keskin, "Gösteriyi izledim, uçuş sırasında yapılan manevraları çok güzel buldum." diye konuştu.