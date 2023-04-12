Yıkılan umutlarını Adıyaman'ın acı dolu sokaklarına kazıdılar

Adıyaman'da depremde yıkılan binlerce binanın altında kalan binlerce kişi saatlerce ölüm kalım savaşı verdi. Geride kalanlar halen yitirdiklerinin yasını tutarken, bir yandan da halen yaşadıklarının acısını hissediyor. Yaşanan acı, şimdi Adıyaman'da ayakta kalan binaların duvarlarına yansıyor.

Bir ağıt, bir şarkı sözü ya da kalpten dökülen birkaç kelimeyle yaşadıklarını anlatan Adıyamanlılar, kimseyle konuşamadıklarını, yıkılan umutlarını, yarım kalan hayatlarını yazıyor Adıyaman'ın acı dolu sokaklarına.

Umut şimdi bu topraklarda yeniden filizlenmeye çalışırken, binalar gibi hayaller de yerle bir oldu. Bir şehrin umutları yıkıldı.

Ansızın gelen asrın felaketinde nice evler yıkıldı, nice ocaklar söndü. Binlerce Adıyamanlının ayrılmak zorunda kaldıkları topraklara da mesajlar vardı: "Bu bir veda değil, tekrar görüşeceğiz Adıyamanım. Elbet bir gün buluşacağız…"