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Türkiye
TRT Haber 12.04.2023 13:38

Yıkılan umutlarını Adıyaman'ın acı dolu sokaklarına kazıdılar

Adıyaman'da, 2 ay önce çocukların oynadığı sokaklarda şimdi hüzün hakim. Kent, şimdi kimseyle konuşamadıklarını, 6 Şubat gecesi yaşadıklarını, yarım kalan hayatlarını duvarlara yazıyor. Yuva olan binalardan kalan yıkık dökük duvarlarda acılar dile geliyor.

Merve Güneş
Merve Güneş

Adıyaman'da depremde yıkılan binlerce binanın altında kalan binlerce kişi saatlerce ölüm kalım savaşı verdi. Geride kalanlar halen yitirdiklerinin yasını tutarken, bir yandan da halen yaşadıklarının acısını hissediyor. Yaşanan acı, şimdi Adıyaman'da ayakta kalan binaların duvarlarına yansıyor.

Yıkılan umutlarını Adıyaman'ın acı dolu sokaklarına kazıdılar

Bir ağıt, bir şarkı sözü ya da kalpten dökülen birkaç kelimeyle yaşadıklarını anlatan Adıyamanlılar, kimseyle konuşamadıklarını, yıkılan umutlarını, yarım kalan hayatlarını yazıyor Adıyaman'ın acı dolu sokaklarına.

Yıkılan umutlarını Adıyaman'ın acı dolu sokaklarına kazıdılar

Umut şimdi bu topraklarda yeniden filizlenmeye çalışırken, binalar gibi hayaller de yerle bir oldu. Bir şehrin umutları yıkıldı.

Yıkılan umutlarını Adıyaman'ın acı dolu sokaklarına kazıdılar

Ansızın gelen asrın felaketinde nice evler yıkıldı, nice ocaklar söndü. Binlerce Adıyamanlının ayrılmak zorunda kaldıkları topraklara da mesajlar vardı: "Bu bir veda değil, tekrar görüşeceğiz Adıyamanım. Elbet bir gün buluşacağız…"

Yıkılan umutlarını Adıyaman'ın acı dolu sokaklarına kazıdılar

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