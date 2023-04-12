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Türkiye
AA 12.04.2023 13:04

BUDO'da yeni sefer iptalleri

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı daha bölgede etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

BUDO'da yeni sefer iptalleri
[Fotograf: AA]

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 15.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 09.30-10.30 saatlerindeki 4 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

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