Diyarbakır'daki afetzedeler konteyner kentlere yerleştirilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 55 bin metrekare alanda kurulumu süren konteyner kent tamamlanma aşamasına geldi.

İçinde çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, sosyal market, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası ve yönetim ofisinin de yer aldığı alana 621 konteyner ev yerleştirildi.

Bir bölümü oturulmaya hazır hale getirilen ve temizlik çalışması yapılan konteyner evlere, bu haftadan itibaren afetzedelerin yerleştirilmesine peyderpey başlanacak.

Kentte 5 bin afetzede yurtlarda kalıyor

Vali Ali İhsan Su, şu anda ilde afetten etkilenen 5 bin kişiyi Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında barındırdıklarını belirtti.

Depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladıklarını aktaran Su, hijyen seti ve kıyafet desteğinin yanı sıra üç öğün yemek ve psikososyal destek de sunduklarını söyledi.

Vali su, konteyner kentin büyük oranda tamamlandığını vurgulayarak, bu haftadan itibaren depremzedeleri konteyner kentte yerleştirmeye başlayacaklarını aktardı.

İlde depremzedelerle ilgili her türlü çalışmayı yürüttüklerini anlatan Su, "Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Onların ihtiyaçlarını giderme yönünde her türlü çalışmayı kurum ve kuruluşlarımızla gayretli şekilde devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her türlü sosyal donatıları konteyner kentimizin içinde bulunduracağız"

Yurtlarda kalan ailelerin çocuklarını taşımalı eğitim kapsamında okullarına taşıdıklarını dile getiren Su, bu çalışmanın konteyner kent faaliyete geçtikten sonra da devam edeceğini kaydetti.

Vali Su, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik sosyal marketten kreşe, mescitten sosyal alanlarına, sahalarına ve çocuk oyun parklarına, güvenliğinden sağlığına kadar her türlü donatıyı da konteyner kentimizin içinde bulunduracağız." diye konuştu.