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Türkiye
AA 12.04.2023 12:20

Galeria Sitesinin müteahhidi Ankara'da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesinin müteahhidi Sedat Eser Ankara'da gözaltına alındı.

Galeria Sitesinin müteahhidi Ankara'da yakalandı
[Fotograf: AA]

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında, 89 kişinin hayatını kaybettiği, altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu sitenin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı.

Hakkında "Olası kastla birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak" suçundan yakalama kararı bulunan Eser'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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