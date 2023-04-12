Boşaltılan binaya giren 2 hurdacı çöken çatının altında kaldı

Yenilenmek üzere yıkımı beklenen Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'taki 5 katlı binaya giren bir grup hurdacı, malzeme sökmeye başladı. Bu sırada, binanın çatısı çökerken, 2 hurdacı enkaz altında kaldı.

Hurdacılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla enkazdan kurtarıldı.

Bu kişilerden yaralı olan İsmail Selvan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diğer hurdacının olayda yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Mahalle Muhtarı Ünal Yılmaz, gazetecilere, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın önlem alınmadığı için tehlike oluşturduğunu söyledi.