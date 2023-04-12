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Türkiye
AA 12.04.2023 13:14

Boşaltılan binaya giren 2 hurdacı çöken çatının altında kaldı

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan malzeme sökmeye çalışan 2 hurdacı çöken çatının altında kaldı. İtfaiye ekiplerince enkazdan kurtarılan hurdacılardan biri yaralandı.

Boşaltılan binaya giren 2 hurdacı çöken çatının altında kaldı
[Fotograf: AA]

Yenilenmek üzere yıkımı beklenen Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'taki 5 katlı binaya giren bir grup hurdacı, malzeme sökmeye başladı. Bu sırada, binanın çatısı çökerken, 2 hurdacı enkaz altında kaldı.

Hurdacılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla enkazdan kurtarıldı.

Boşaltılan binaya giren 2 hurdacı çöken çatının altında kaldı

Bu kişilerden yaralı olan İsmail Selvan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diğer hurdacının olayda yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Mahalle Muhtarı Ünal Yılmaz, gazetecilere, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın önlem alınmadığı için tehlike oluşturduğunu söyledi. 

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