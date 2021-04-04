Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 17:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapıların yıkımı sürüyor. Bir kişi, yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Rize’de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlarına karar verilen il merkezindeki belediye bloklarında yıkım işlemleri sürüyor.
Bir binanın taşıyıcı kolonlarının kesildiği anda yıkılması ve bina yıkılırken görevlinin binanın altında kalmamak için kaçma anı da kameralara yansıdı.
Görüntülerde, görevlinin enkaz altından kurtulma anı yer alıyor.
Etiketler: Kentsel Dönüşüm
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