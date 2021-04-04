Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 16:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de teröristlerin kullandığı mağara imha edildi
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli Ovacık kırsalında, teröristlerin kullandığı ve içerisinde çok sayıda mühimmatın da olduğu bir mağara imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, güvenlik güçlerince teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen bir mağara tespit edildi.
İmha edilen mağaradaki aramada, büyük tüp içerisine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı, el bombası fünyesi, dürbün, 20 metre elektrik kablosu, 7 çift ayakkabı, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
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