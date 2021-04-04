İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılarının, Karaburun ilçesindeki balıkçı barınağına bağlı tekneyle İtalya'ya sığınmacı götürmek üzere hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı.

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı, ortak çalışma başlattı.

Takip edilen tekneye Urla'daki Merdivenli Koy'da denize açılmak üzereyken operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Göçmenler, İzmir Göç İdaresi'ne gönderildi

Teknedeki aralarında hamile bir kadın ile çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 109 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi'ne gönderildi.

[Fotoğraf: AA]

Avrupa'ya gitme hayali

Sığınmacıları taşıyan teknenin motorunda arıza tespit edildiği ve kötü hava şartları altında batmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Avrupa'ya gitme hayaliyle organizatörlere yüklü miktarda para verdiğini söyleyen göçmenler, bindikleri teknenin çok kalabalık olduğunu dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]