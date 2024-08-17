Yeşilçam oyuncusu Tuncay Akça hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü ismi oyuncu Tuncay Akça, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda etti. Tüm Türkiye ünlü oyuncuyu 'Hababam Sınıfı' filmlerindeki 'Bacaksız' rolüyle tanıdı.

Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü oyuncu, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde ikindi namazının müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Tuncay Akça kimdir?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda `Bacaksız` lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi. Tuncay Akça, evli ve 2 çocuğu bulunuyor.