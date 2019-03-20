Türkiye’nin hava savunma ihtiyaçlarını yerli-milli imkanlarla karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda geliştirilen HİSAR-A, füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde 100 başarı sağladı.

Aksaray atış alanında Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN ve ROKETSAN temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen atışlarda yeni bir aşama daha başarıyla gerçekleştirildi. Gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

Hisar'da yeni kazanımlar

Hisar-A'nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta, füzenin ilk hedefe yönlenmesi, radar bilgisiyle ara safha güdüm, arayıcı başlıkla hedef tespiti, takibi ve hedefe ulaşma yeteneklerinde başarı sağlandı. Akabinde yapılan angajman değişikliğiyle füze havadaki ikinci hedefe yönlendirilerek aynı başarı tekrar edildi.

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olarak geliştirilen Hisar'da hava savunma alanında temel teknolojilerin kazanılmasının yanında yeni kazanımlar da elde ediliyor. Şimdiye kadar yapılan testlerle dik atış, otomatik angajman/ateşleme, terminal güdüm gibi kritik yetenekler test edilerek projede önemli aşamalar kaydedildi.

Hisar-A 2021, Hisar-O 2022’de

Hisar-A'nın (alçak irtifa) 2021'de, Hisar-O'nun (orta irtifa) 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.

Diğer yandan, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacının tamamen yerli olarak karşılanması için başlatılan Siper Projesi'nde de çalışmalar sürüyor.

Kaynak: TRT Haber / AA