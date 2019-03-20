Türkiye
Mersin'de 10 bin litre sahte içki ele geçirildi
20 Mart 2019 Çarşamba 10:56 - Son Güncelleme 20 Mart 2019 Çarşamba 10:56
Mersin'de, 3 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda 10 bin litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Tarsus ve Akdeniz ilçelerindeki operasyonlarda, 10 bin litre kaçak içki ele geçirildi.
Kaçak içki ürettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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