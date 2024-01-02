Yeni yılın ilk haftası yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Diyarbakır ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Batı bölgelerden başlayarak yurdun birçok bölümünde yağışlı sistem hafta boyunca etkili olmayı sürdürecek. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıklar bu hafta da ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Üç büyük il...

İstanbul'da 16-17 derecelerden başlayan hava sıcaklığının hafta sonuna kadar 19 dereceye kadar çıkmasını, Ankara'da 11-12 derece hava sıcaklığının 15,16 dereceye çıkması bekleniyor. İzmir'de de hafta sonu 20 derecenin görülmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar bu hafta da ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.