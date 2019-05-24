Günlerdir süren güneşli ve sıcak hava yerini sağanak yağmurlara bıraktı.

Yurdun güney kıyıları hariç tüm bölgelerde yağış etkisini gösterdi. Yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oluyor.

Hafta sonu Türkiye sağanak etkisi altında

Peki hafta sonu yurdu nasıl bir hava beklediğini Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz cevapladı:

"Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İç Anadolu da doğusu ile Ankara, Çankırı Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Yağışların kısa süreli olduğundan dolayı oldukça fazla su bıraktığından dolayı ani su sel baskınına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyoruz. Doğu ana kuzeyinde Kayseri, Sivas, Niğde hattında vatandaşlarımızın kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz."

Yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Serin ve yağışlı hava hafta sonundan itibaren yurdu terk edecek. Sıcaklıklar 6 ila 10 derece arasında artacak.

Yavuz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde yağışlarla birlikte hafta başında yağışlar terk ediyor."

Sıcaklıklar yeni haftayla birlikte yeniden yükselecek.

Gelecek hafta, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Haber: Şeyma Bay

Kamera: Tayfun Uslu

