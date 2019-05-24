Sabah saatlerinde İstanbul Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yapımı devam eden apartmanın inşaatındaki çalışma sırasında, yan tarafta bulunan 6 katlı binanın otoparkında ve bahçesinde çatlaklar oluştu.

Çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu zabıta ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, binayı ve inşaat alanını inceledi. İnceleme sonucunda binanın tahliyesine karar verildi. Güvenlik şeridiyle kapatılan bina mühürlenirken inşaat alanındaki çalışmalar da durduruldu.

Boşaltılan 6 katlı binada 39 daire ve 8 iş yeri bulunuyor.

Bina sakinlerinden bazıları belediye tarafından misafir edilecek.

Kaynak: AA, DHA